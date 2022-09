Nvidia novità in vista: annunciato il misterioso 'Project Beyond'

Nvidia ha accennato su Twitter a un progetto chiamato "Project Beyond", anche se al momento non si sa molto di cosa si tratti esattamente e sappiamo che, in questo momento, l'azienda si sta presumibilmente preparando al lancio delle sue nuove schede grafiche RTX 4000.

Per questo motivo, le intenzioni di Nvidia con l'annuncio di Project Beyond sono ancora poco chiare, anche se è molto probabile che si tratti di un'anticipazione di un annuncio imminente. Le uniche informazioni aggiuntive disponibili su Project Beyond sono le nuove immagini pubblicate su Twitter dall'azienda, che sottolineano l'idea che il progetto avrà sicuramente a che fare con la serie RTX 4000.

In particolare, il nuovo banner di Nvidia su Twitter fa riferimento a Project Beyond e presenta il noto badge RTX dell'azienda. Il collegamento tra i due elementi è evidente, quindi, e l'unica questione che rimane è la sua esatta natura.

Finché Project Beyond non verrà svelato ufficialmente, è difficile teorizzare di cosa si potrebbe trattare. Forse le nuove schede grafiche Nvidia RTX potrebbero avere caratteristiche aggiuntive oltre a sostanziali miglioramenti delle prestazioni. Alcuni brevetti dell'azienda suggeriscono che Nvidia potrebbe offrire ombre super realistiche nei giochi, ad esempio, e l'azienda potrebbe preparare una forma aggiornata di ray-tracing per sfruttare queste caratteristiche sulle prossime schede.

La domanda che ci si pone è se Project Beyond - se alla fine si tratterà di una caratteristica grafica, piuttosto che di un termine appariscente per l'annuncio stesso - si applicherà anche alle schede grafiche RTX più vecchie.

Che Project Beyond sia una nuova tecnologia o feature di Nvidia?

Nel frattempo, vi ricordiamo che Nvidia ha dominato nelle GPU di fascia medio-bassa con l'80% del mercato.

Fonte: Gamerant.