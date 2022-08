Nvidia RTX 4070 Ti avrà una potenza simile a RTX 3090 Ti, afferma un noto leaker

Le nuove schede video Nvidia sono tra le cose più attese dell'anno, anche perché a quanto pare, promettono un salto generazione di un certo livello. Sono numerosi i leak e i rumor che hanno ruotato attorno a queste GPU, con addirittura con specifiche in piena vista.

Sarà il rilascio ufficiale a dirci se quanto detto finora corrisponde a verità ma intanto nuove voci si susseguono sulla nuova RTX 4070 Ti che secondo il noto leake kopite7kimi, avrà una potenza molto simile all'attuale RTX 3090 Ti, un mostro di prestazioni e prezzo.

As I have mentioned before, there is an AD104 SKU with a 400W limit.

PG141-SKU331

a full-fat AD104 with 7680FP32

21Gbps 12G GDDR6X

It can easily match RTX 3090 Ti.