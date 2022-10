Nvidia RTX 4090 sembra essere migliore del 60% rispetto RTX 3090 Ti stando ai primi benchmark ufficiali

La definizione di "mostro" si aggiorna ogni anno, con l'uscita di nuove schede video sempre più performanti o di loro versioni spinte al limite immaginabile. Se fino a questo momento il termine mostro era un appellattivo calzante per RTX 3090 Ti, bisogna trovare qualcosa di nuovo per la nuova RTX 4090, già così il 60% migliore come risulta dai primi benchmark.

Questi test (di Geekbench 5) si riferiscono al raster, dunque in una condizione che potremmo definire standard, in mancanza di calcolo del ray-tracing. L'ambiente in cui è stata testato il tutto prevedeva una CPU AMD Ryzen 9 7950X e 32 GB di DDR5-6000 DRAM, con frequenza massima della GPU a circa 2,58 GHz.

In termini di prestazioni CUDA, la scheda grafica ha ottenuto 417713 punti. Per fare un confronto, l'RTX 3090 Ti segna un totale di 260.346 e l'RTX 3090 ottiene un totale di 238.123 punti nello stesso benchmark. Si tratta rispettivamente di un aumento del 60% e del 75% rispetto a quelle schede grafiche.

Chissà cosa uscirà fuori da RTX 4090 Ti, di cui ancora non si sa nulla ma che è molto probabile che arrivi. Nel frattempo preparate l'assegno per la versione standard, in arrivo il 12 ottobre.

Fonte: WCCFTech