Nvidia RTX 4090 Ti si scioglie? La potente GPU avrebbe dei seri problemi e sembra sia stata cancellata

Coloro che sognano una scheda grafica Nvidia RTX 4090 Ti dovranno rivedere i propri piani, poiché sembra che Nvidia stia cancellando la sua GPU Lovelace più potente. Questo non senza una buona ragione, tuttavia, in quanto i report suggeriscono che l'aspirante ammiraglia RTX 4000 al suo stato attuale è incline a... fondersi.

Secondo fonti vicine a Moore's Law Is Dead, la RTX 4090 Ti è semplicemente "troppo per ora" e non arriverà presto sul mercato per conquistare il titolo di migliore scheda grafica del team green.

Il motivo della cancellazione, sempre secondo la stessa fonte, è che la GPU RTX 4000 "faceva scattare gli allarmi, fondeva gli alimentatori e a volte si fondeva da sola". Questo, naturalmente, è qualcosa che nessuno vorrebbe, ma Nvidia ha ancora molto tempo per risolvere questi problemi e portare la RTX 4090 Ti sul mercato in futuro.

La fonte di MLID sostiene inoltre che la RTX 4090 Ti consuma circa "600-700W" e richiede due connettori PCIe a 16 pin per saziare la sua "sete" di energia. Oltre al suo mostruoso consumo energetico, la GPU è anche una specie di colosso con uno spessore di quattro slot.

La comparsa di una RTX 4090 Ti potrebbe dipendere in larga misura dalla competitività delle GPU AMD RDNA 3 rispetto alle offerte di Nvidia, con l'azienda senza dubbio desiderosa di mantenere un vantaggio sulla compagnia rivale.

