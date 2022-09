Nvidia conferma il supporto a DLSS 3 per oltre 35 giochi e app. Le prestazioni saranno aumentate fino a 4 volte

Oltre alle nuove GPU GeForce RTX 40 Series, Nvidia ha presentato ufficialmente anche un aggiornamento della sua tecnologia di supersampling con DLSS 3. In un aggiornamento pubblicato sul suo sito ufficiale, l'azienda ha fornito ulteriori dettagli su come migliorerà esattamente la tecnologia esistente.

Secondo Nvidia, DLSS 3 combina DLSS Super Resolution, la nuovissima DLSS Frame Generation e NVIDIA Reflex per fornire un incremento delle prestazioni fino a 4 volte per i giochi. Come ci si può aspettare, i risultati sono migliori se si utilizza la tecnologia sulle nuove GPU della serie 40.

"DLSS 3 aggiunge Optical Multi Frame Generation per generare fotogrammi completamente nuovi e integra la tecnologia a bassa latenza NVIDIA Reflex per una reattività ottimale", spiega l'azienda. "DLSS 3 è alimentato dai nuovi Tensor Cores di quarta generazione e dall'Optical Flow Accelerator dell'architettura NVIDIA Ada Lovelace, che alimenta le schede grafiche GeForce RTX 40 Series".

L'azienda afferma inoltre che DLSS 3 consentirà alle schede grafiche GeForce RTX 40 Series di "eseguire il rendering con una frequenza di fotogrammi fino a due volte superiore a quella che la CPU è in grado di calcolare". Per un gioco come Microsoft Flight Simulator, ad esempio, il frame rate viene aumentato fino a due volte.

"DLSS 3 offre prestazioni di gioco totali, network AI e algoritmi software Reflex avanzati, hardware Tensor Core e Optical Flow dedicati e un supercomputer NVIDIA che addestra e migliora continuamente le reti AI", scrive Nvidia. "Gli utenti GeForce RTX 40 Series otterranno frame rate più veloci, reattività rapida e un'ottima qualità dell'immagine".

Nel frattempo, Nvidia ha anche rivelato un elenco di oltre 35 giochi e applicazioni che supporteranno DLSS 3 al lancio. Questo include titoli già usciti come Cyberpunk 2077 e il già citato Microsoft Flight Simulator, giochi di prossima uscita come A Plague Tale: Requiem e Hogwarts Legacy, e motori di gioco quali Frostbite e Unreal Engine 5. L'elenco completo è riportato qui sotto.

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror’s Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka: Bladepoint

NVIDIA Omniverse

NVIDIA Racer RTX

PERISH

Portal with RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Scathe

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 & 5

Warhammer 40,000: Darktide

Fonte: Gamingbolt.