Obsidian presente all'Xbox-Bethesda Showcase: è il momento di Avowed o anche qualcos'altro?

Xbox non lascia e raddoppia: saranno infatti ben due gli eventi dedicati alla presentazione e aggiornamenti dei titoli che arriveranno nei prossimi mesi e anni e Obsidian, potrebbe essere uno dei protagonisti assoluti degli eventi. Sono tanti gli indizi che ci portano a pensare che il team californiano non solo sarà presente ma mostrerà anche molto materiale, a cominciare da Avowed.

La conferma sembra arrivare anche da Hannah Kennedy su Twitter, concept artist di Obsidian e che ha lavorato sapientemente a The Outer Worlds:

Man...it's gunna be extremely cool when I can finally share what I've been working on for the last 2 years 👀