Once Human: il nuovo gioco survival post-apocalittico di NetEase si presenta con un trailer

Durante la presentazione in livestream di NetEase Games durante la Summer of Gaming 2022 di IGN, abbiamo dato un'occhiata al prossimo sandbox d'azione e sopravvivenza post-apocalittico Once Human. Il gioco prevede che i giocatori debbano sopravvivere in un mondo pieno di orrori provenienti da un'altra dimensione. Sia che si proceda da soli o che ci si unisca ad altri giocatori, Once Human vi metterà alla prova mentre raccogliete armi, equipaggiamento e risorse necessarie per sopravvivere ad alcune intense creature sci-fi.

NetEase ha fornito dettagli approfonditi su Once Human durante il suo showcase l'11 giugno. In arrivo su PC e dispositivi mobile iOS e Android, Once Human è un gioco in cui i giocatori assumeranno il ruolo di un protagonista in un mondo post-apocalittico molto pericoloso.

I giocatori potranno unirsi tra loro o avventurarsi da soli mentre affrontano vari orrori cosmici e raccolgono le risorse necessarie per costruire equipaggiamenti migliori e sopravvivere. Potranno inoltre esplorare e acquisire una maggiore conoscenza del mondo circostante e migliori equipaggiamenti.

Once Human non ha ancora una data di uscita, ma i giocatori possono andare sul sito web del gioco e pre-registrarsi su PC o su dispositivi mobile ora per le future beta e il lancio. Iscrivendosi, si avrà la possibilità di partecipare alle prime build e di essere informati quando il gioco uscirà.

Once Human fonde un'esperienza massiccia di elementi PVP e PVE, permettendo ai giocatori di intraprendere il proprio viaggio attraverso il suo affascinante mondo.

I giocatori affronteranno mostri come ragni giganti, creature arboree e bruti di ogni tipo mentre esploreranno il mondo post-apocalittico di Once Human.

Fonte: Shacknews.