Outpost è un nuovo FPS cooperativo in sviluppo per PC. Trailer e dettagli

Outpost di Team Ranger e Lightning Games è uno dei tanti giochi presentati al Future Games Show. Apparentemente, lo sparatutto di fantascienza è ancora in fase di sviluppo iniziale, con molte cose al riguardo che sono attualmente indecise, incluso il nome. Outpost è infatti semplicemente un titolo provvisorio.

Detto questo, ciò che è stato mostrato sembra interessante. Outpost è uno sparatutto cooperativo in prima persona ambientato in un mondo di fantascienza con creature cibernetiche, nemici meccanici, robot e altro, ma sembra esserci anche un'enfasi sulla meccanica di costruzione di base. Anche esplorare le mappe e raccogliere risorse sarà fondamentale, quindi sembra che ci siano anche alcune meccaniche di sopravvivenza.

Per adesso questi sono tutti i dettagli su Outpost, ma il trailer, che potete vedere in calce, ci permette di dare uno sguardo a ciò che il titolo offrirà. Ovviamente, come affermano gli sviluppatori, alcune cose potrebbero cambiare in corso d'opera visto che il gioco si trova nelle prime fasi di sviluppo.

Attualmente Outpost non ha ancora una data di uscita, ma il gioco sarà disponibile per PC.

Fonte: Rock Paper Shotgun