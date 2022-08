Pac-Man sta per diventare un inaspettato film live-action e abbiamo i primissimi dettagli

Il cinema ha riscoperto i videogiochi. Ne sono usciti tanti recentemente e alcuni stranamente sono stati anche interessanti da vedere, come Sonic o Detective Pikachu. Certo, abbiamo avuto anche il solito minestrone insipido ma qualcosa sembra essere cambiato, con maggiore attenzione a questo mondo.

Quello che sorprende oggi è che ne arriverà un altro, sempre in live-action ma su qualcosa che è difficile da immaginare: Pac-Man. Secondo Hollywood Reporter, il film è già in lavorazione presso Bandai Namco Entertainment e Wayfarer Studios, basato su un'idea originale di Chuck Williams, il produttore di Sonic - il Film.

Non sarà però la prima volta di Pac-Man sul grande schermo, in live-action: nel 2015 infatti apparve nella pellicola Pixels con protagonista Adam Sandler e che vedeva la partecipazione del papà del gioco Tōru Iwatani interpretato da Denis Akiyama. In quel caso Pac-Man era malvagio e strappò la mano al suo creatore, ma siamo sicuri che nel nuovo film sarà un simpaticone.

Fonte: TheHollywoodReporter