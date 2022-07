Path of Exile: rivelata la nuova espansione Lake of Kalandra che verrà presentata e rilasciata ufficialmente ad agosto

Lake of Kalandra sarà la nuova espansione di Path of Exile, l'action-RPG sviluppato da Grinding Gear Games. Non vi sono tanti dettagli in merito, soprattutto perché il team di sviluppo ha in cantiere un livestream dedicato l'11 agosto, a pochi giorni dal rilascio, che avverrà il 19 dello stesso mese.

Molto probilmente si tratterà di un'ambientazione acquatica, suggerita anche dall'ultimo tweet dal profilo ufficiale del gioco, ma è anche occasione per farsi un po' di pubblicità e spingere gli utenti agli acquisti:

There's plenty of time before our new expansion to redecorate your lake-side hideout or add a seafaring friend to your collection, so this weekend we're holding a sale on Hideouts and Pets! You can view the full range of discounted microtransactions here:https://t.co/wnEWOgBgof pic.twitter.com/rKVRppbEZL — Path of Exile (@pathofexile) July 29, 2022

"C'è un sacco di tempo prima della nostra nuova espansione per ridipingere il tuo nascondiglio in riva al lago o aggiungere un amico marinaio alla tua collezione, quindi questo fine settimana terremo una svendita su Nascondigli e Animali!"

Dopo l'espansione Sentinel dunque, Grinding Gear Games è a lavoro su questo contenuto ma non bisogna dimenticare che nel frattempo il team di sviluppo sta lavorando a Path of Exile 2, progettato per funzionare in simbiosi con quello attuale. Per vederlo però, dovremmo attendere il 2023.

Fonte: PCGamer