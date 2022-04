Peglin è un curioso mix tra Peggle e roguelike tutto da scoprire nella sua demo

Peglin è un roguelike molto particolare: vestirete i panni di un simpatico goblin facendovi strada attraverso il mondo giocando a pachinko. "Peglin è come una combinazione di Peggle e Slay the Spire", affermano gli sviluppatori.

Più tondini colpirete e più danni infliggerete ai nemici ogni round. Mentre combattete per il mondo, otterrete nuove sfere con cui far scoppiare i tondini, ognuna con il suo effetto. Sarete in grado di ottenere anche reliquie che influenzano la fisica del mondo, i tipi di tondini e molto altro.

Peglin è disponibile in accesso anticipato su Steam e Itch.io per Windows e Mac. Attualmente ha uno sconto di lancio del 10%, con un prezzo di € 14,84. Su Steam è disponibile aanche una versione di prova in cui sarete in grado di giocare al capitolo introduttivo.

Gli sviluppatori prevedono di lanciare la vrsione finale di Peglin dopo un anno di accesso anticipato. Oltre a più contenuti, i loro piani includono un sistema di progressione, gradi di difficoltà e molto altro.

