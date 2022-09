Phil Spencer: "Ci sarà una lineup spettacolare per Xbox nel 2023"

Phil Spencer, durante una intervista rilasciata a Famitsu, ha dichiarato che Xbox nel 2023 e oltre avrà una lineup spettacolare. Si è dimostrato particolarmente entusiasta del progetto di Hideo Kojima, dopo aver visionato le prime fasi di sviluppo.

Stando a quanto dichiarato da Phil, il team first party di Xbox stanno facendo un gran lavoro e che tuttavia, per via dei problemi causati dalla pandemia, alcuni titoli sono in ritardo ed è per questo che la compagnia non ha ancora rilasciato dei titoli al momento.

Ad una domanda sull’assenza di titoli first party per Xbox, Spencer ha dichiarato:

“Per quanto riguarda il team first-party, pensiamo che stia facendo un ottimo lavoro. Tuttavia, a causa della diffusione del nuovo coronavirus, ci sono stati alcuni ritardi nella produzione dei giochi e per un po' non siamo stati in grado di rilasciarne molti. Vi aspettiamo per il 2023 e oltre con una forte lineup".

Interrogato sul lavoro di Kojima con il team di Xbox Games studio, ha poi aggiunto:

"Io e Kojima-san ci conosciamo da molti anni. Aveva delle idee originali sulle esperienze di gioco e volevamo collaborare con lui per dar loro vita sulla nostra piattaforma. Oggi ho visitato Kojima Productions e ho avuto l'opportunità di vedere le prime fasi del progetto, e sono molto entusiasta".

Sembra quindi che la scarsità di titoli first party per Xbox sia finalmente giunta al termine. Che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: TwistedVoxel