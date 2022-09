PlayStation 5 supera Xbox Series X in Giappone, imprendibile Nintendo Switch

Abbiamo dati interessanti sulla vendita di console in Giappone, pubblicati da Famitsu, non una particolare sorpresa ma segnano un netto cambio di passo soprattutto per Sony. Grazie alle nuove scorte infatti, PlayStation 5 ha superato Xbox Series X mentre, come si può tranquillamente immaginare, Nintendo Switch rimane irragiungibile.

Questi dati sono riferiti alla settimana che va dal 22 al 28 agosto, dove Switch OLED rimane la lepre da inseguiure con quasi 90000 unità vendute. PlayStation 5, nonostante la ripresa, ne colloca quasi 22000. Tanto per fare un paragone.

Microsoft, nonostante tutto fa comunque buoni numeri, nonostante Xbox non sia proprio la console di riferimento del pubblico giapponese, ma ecco i dati completi con numeri della settimana e il totale dell'anno:

Switch OLED Model – 87,321 (2,311,142)

Switch – 17,558 (18,616,044)

PlayStation 5 – 21,628 (1,629,033)

Xbox Series X – 10,044 (154,575)

Switch Lite – 8,651 (4,870,733)

Xbox Series S – 6,682 (163,699)

PlayStation 5 Digital Edition – 3,481 (262,312)

New 2DS LL (including 2DS) – 130 (1,188,550)

PlayStation 4 – 15 (7,819,839)

