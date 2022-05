PlayStation 6 e la nuova Xbox sarebbero già in sviluppo con chip di nuova generazione

PlayStation 6 e la prossima Xbox sembrano già in fase di sviluppo poiché AMD sta assumendo personale per lavorare al suo chip di "prossima generazione" per le console del futuro.

Sono passati un paio d'anni dal lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X/S e ad oggi gli utenti non sono ancora in grado di mettere le mani sulle console molto facilmente. La carenza di chip ha portato a un enorme problema di distribuzione. I report hanno suggerito che la situazione non migliorerà presto, ma nonostante le carenze di scorte, sembra che PlayStation 6 e la nuova Xbox siano già in fase di sviluppo.

In un nuovo annuncio di lavoro su LinkedIn, si afferma che AMD sta cercando un System-on-Chip Verification Engineer che farà parte del team che lavorerà al chip per Xbox e PlayStation.

"Il team dietro il chip che alimenta Xbox, PlayStation e l'ultimo chip grafico della famiglia RDNA sta assumendo per la sua sede di Markham in Canada per il progetto di sviluppo di chip di prossima generazione!"

"Il candidato prescelto svolgerà un ruolo chiave nella verifica degli aspetti funzionali, di alimentazione e di prestazioni con l'ambiente di simulazione ed emulazione hardware".

Probabilmente, molti penseranno che sia po' presto per lo sviluppo di nuove console senza migliorare la situazione delle scorte dell'attuale generazione, ma in realtà questo non è così sorprendente. Se guardiamo alle console precedenti, praticamente tutte erano in fase di sviluppo per circa 2 anni dal lancio dell'ultima console. Il chip è la parte principale delle console e la sua progettazione richiede del tempo, quindi molto probabilmente ci vorrà molto tempo prima di vedere PlayStation 6 o la nuova Xbox.

Considerando che PlayStation 6 e la nuova Xbox sembrano già in fase di sviluppo, è lecito pensare che le console continueranno a essere cruciali e a giocare un ruolo importante nella strategia di Sony e Microsoft, nonostante l'avvento dei servizi cloud.

Fonte: Dualshockers.