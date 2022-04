PlayStation potrebbe annunciare alcuni importanti giochi al di fuori dei grandi eventi

I grandi eventi come l'E3, la Gamescom o i The Game Awards potrebbero non essere più il palcoscenico "ideale" per gli annunci di società di videogiochi come PlayStation.

Sony, infatti, potrebbe decidere di affidare la comunicazione di grandi annunci a piattaforme diverse.

Negli ultimi tempi, abbiamo visto diversi annunci arrivare attraverso i social media come Twitter, con alcune società che hanno preferito fare i loro reveal in questo modo, piuttosto che affidarsi ai grandi eventi.

Ebbene, sembra che Sony seguirà questa strada e inizierà a rivelare i suoi prodotti in maniera diversa. Abbiamo già visto i reveal di DualSense o del nuovo PS Plus che sono arrivati attraverso PlayStation Blog. Il successo di questi annunci potrebbe spingere la compagnia a non puntare più su eventi com gli State of Play o PlayStation Experience.

"Sony sta valutando la possibilità di annunciare alcuni giochi importanti al di fuori dei grandi eventi. Alcuni titoli potrebbero essere annunciati separatamente per distribuire l'attenzione dei media", scrive l'account Twitter Oops Leaks.

"C'è anche un'alta probabilità che vedremo un ritorno del gioco online gratuito se il nuovo PS Plus avrà successo".

