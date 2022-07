PlayStation sta per interrompere l'assistenza clienti su Twitter

A partire da agosto, gli account Twitter @AskPlayStation che servono le Americhe, l'Europa, l'Australia e la Nuova Zelanda cesseranno di offrire supporto ai singoli clienti.

Attualmente offrono assistenza clienti individuale ai giocatori sette giorni su sette. "A partire dal 1° agosto, l'assistenza PlayStation 1 a 1 tramite Twitter non sarà più disponibile", ha twittato l'account questa settimana. Dal prossimo mese, si consiglia ai giocatori di cercare supporto tramite il sito Web di PlayStation e uno dei suoi canali YouTube.

La reazione degli utenti su Twitter è stata mista: alcuni hanno criticato il servizio per non essere mai stato all'altezza nell'aiutare le persone che avevano problemi con la console, mentre altri si sono detti dispiaciuti per l'interruzione.

