PlayStation è alla ricerca di un 'manager delle acquisizioni'

Come notato dall'analista Roberto Serrano, sembra che Sony stia cercando un manager che aiuti ad effettuare acquisizioni ed investimenti in altre società.

L'annuncio di lavoro è alla ricerca di un "Director of Corporate Development" il quale sarà principalmente coinvolto nell'identificazione di potenziali futuri obiettivi di acquisizione e investimento. “Sony Interactive Entertainment è alla ricerca di un Director of Corporate Development altamente qualificato. Il team di sviluppo aziendale di SIE lavora a stretto contatto con il team di gestione di SIE ed è responsabile dell'identificazione di opportunità di crescita inorganica attraverso acquisizioni, investimenti o joint venture”, si legge nell'annuncio.

“Il team ricerca, valuta e completa le transazioni che sono allineate con le priorità strategiche di SIE e generano un valore significativo a lungo termine per l'azienda. Il lavoro fondamentale del team prevede lo sviluppo di approfondimenti di mercato attraverso solide relazioni interne ed esterne per identificare interessanti fusioni e acquisizioni e opportunità di investimento".

Sony Interactive Entertainment (@PlayStation) is seeking a Director, Corporate Development to be responsible for identifying inorganic growth opportunities through acquisitions, investments or joint ventures, attractive M&A and investment opportunities



> https://t.co/1GA7zkswbC pic.twitter.com/t3lgypADDx