PlayStation annuncia una nuova partnership per la produzione di action figure, peluche e altro ancora

Sony ha avviato una collaborazione con Spin Master, azienda produttrice di giocattoli, che promette una serie di prodotti basati su PlayStation. Le proprietà più famose come God of War, Uncharted, The Last of Us e Horizon sono tutte in fase di sviluppo, con action figure, oggetti da collezione, playset, peluche, puzzle e altro ancora.

Spin Master esiste dagli anni '90 e oggi si occupa principalmente della produzione di giocattoli basati su programmi televisivi per bambini, come PAW Patrol, Bakugan e Dragons. È giusto dire che l'azienda canadese sta cercando di espandere il proprio portfolio.

"Siamo impegnati a creare esperienze di gioco di altissima qualità per la nostra community di fan e a trovare nuovi modi per portare i nostri personaggi più amati a un nuovo pubblico. Lavorando con Spin Master, siamo entusiasti di continuare a presentare le nostre IP attraverso giocattoli e giochi autentici e innovativi alla nostra appassionata community PlayStation in tutto il mondo", ha dichiarato Grace Chen di Sony.

Naturalmente, questo accordo si inserisce perfettamente nella continua spinta di Sony a fare di PlayStation un marchio che va oltre i videogiochi. Uno degli obiettivi principali è trasformare le sue proprietà più importanti in nomi familiari, sia attraverso adattamenti televisivi che attraverso partnership di merchandise come questa.

Fonte: Pushsquare.