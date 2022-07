PlayStation Plus è l’abbonamento più popolare negli USA

Negli USA è PlayStation Plus l’abbonamento videoludico più popolare, almeno stando ad un sondaggio fatto da Statista lo scorso maggio. La classifica vede Luna di Amazon al secondo posto ed il Xbox Game Pass al terzo.

Gli abbonati al servizio Sony sono 47,4 milioni, e come tutti sappiamo il mese scorso si è trasformato, inglobando al suo interno il PlayStation Now e dando vita a tre diversi livelli di sottoscrizione. Certo, il campione utilizzato da Statista non è dei più rappresentativi: esso infatti ha rivolto la domanda “ Per quale servizio avete speso soldi nell’ultimo anno?” a soli 1099 utenti con abbonamenti attivi, ed il grafico seguente mostra il risultato.

Fa strano vedere il servizio Xbox al terzo posto. Tuttavia va tenuto da conto che Amazon Prime negli USA contiene anche il servizio in streaming di Luna, da qui è facile calcolare come esso possa superare Microsoft in questo campo.