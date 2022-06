PlayStation Plus rinnovato ora disponibile in Italia: i giochi PS1 gireranno a 60Hz in Europa

È ora disponibile in Italia e nel resto dei territori europei il nuovo PlayStation Plus, un servizio in abbonamento con tre modalità di diversi vantaggi e prezzi.

PlayStation Plus Premium include una selezione di giochi retrò PS1, PS2, PSP e PS3 via cloud ma, come temevano i giocatori, le versioni europee sono gli originali in formato PAL. Sony ha confermato ora che fornirà opzioni NTSC per molti di questi classici nel territorio PAL.

"Abbiamo in programma di offrire opzioni NTSC per la maggior parte dei giochi classici su PlayStation Plus Premium e Deluxe in Europa, Asia, Medio Oriente, India, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda" riferisce l'account Twitter di PlayStation.

We’re planning to roll out NTSC options for a majority of classic games offered on the PlayStation Plus Premium and Deluxe plan in Asia, Europe, Middle East, India, South Africa, Australia and New Zealand regions. More PlayStation Plus info: https://t.co/KkPZyUdUd7 — PlayStation Europe (@PlayStationEU) June 23, 2022

Le versioni PAL originariamente pubblicate in Europa includono, in molti casi, testi o addirittura voci in diverse lingue. Il problema che ha sempre colpito il territorio europeo è che questi giochi venivano giocati a 50 Hz invece dei 60 Hz di NTSC, il che significa che i giochi a 30 fps passavano a 25 fps, e quelli a 60 fps a 50 fps. Questo potrebbe essere fastidioso in saghe come Tekken e nei giochi arcade in cui la differenza di velocità influenza il gameplay. Sembra quindi che molti dei giochi PS1 riceveranno un formato NTSC anche in Europa.