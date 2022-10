PlayStation Plus Essential svela i giochi di novembre

Nioh 2, Lego Harry Potter Collection e Heavenly Bodies saranno offerti agli abbonati a PlayStation Plus Essential a partire dal 1° novembre, ha annunciato ieri Sony.

Nioh 2 è il sequel dell'action-RPG Nioh, lanciato nel 2017. Entrambi i titoli sono stati un successo presso critica e pubblico per Team Ninja. Nioh 2 ha un protagonista creato dal giocatore ed è ambientato nel turbolento periodo Sengoku del Giappone alla fine del 1500. Il gioco combina combattimenti corpo a corpo con abilità soprannaturali, ottenute sconfiggendo gli spiriti yokai ostili.

Lego Harry Potter Collection comprende Lego Harry Potter: Years 1-4 e Lego Harry Potter: Years 5-7. L'antologia stessa è stata lanciata per PlayStation 4 nel 2016 (e per altre piattaforme due anni dopo). La collection è un adattamento in chiave Lego degli otto film di Harry Potter usciti dal 2001 al 2011.

Heavenly Bodies è stato lanciato nel dicembre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC Windows. Si tratta di un apprezzato gioco indie ambientato nell'orbita terrestre, con sfide e obiettivi ispirati alle missioni di esplorazione spaziale degli anni Settanta. I giocatori devono navigare in un difficile ambiente a gravità zero per assemblare satelliti, riparare delicati pannelli solari e radiatori e condurre ricerche scientifiche nello spazio.

Gli abbonati a PlayStation Plus possono ancora ottenere i giochi del tier Essential di ottobre - Injustice 2, Hot Wheels Unleashed e Superhot - fino al 31 ottobre.

Fonte: Polygon.