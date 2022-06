PlayStation Plus, il nuovo abbonamento arriva in Europa e Sony celebra il lancio globale con uno spot

Con il suo arrivo in Europa, Medio Oriente, India, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda PlayStation Plus è ora disponibile in tutto il mondo. Quale modo migliore per celebrare la lieta novella con un nuovo e interessante spot?

Sony ha infatti condiviso un nuovo spot pubblicitario chiamato Mr. Malcolm, che celebra i giochi e alcuni dei titoli offerti tramite PlayStation Plus. Lo spot porta lo spettatore in un mondo confuso e intrigante, mostrando le vite che chiunque può vivere, attraverso meravigliose esperienze di gioco.

Dalle pagine di PlayStation Blog veniamo a sapere che questo spot è stato girato in sei giorni in sei luoghi diversi con 94 membri della troupe e 68 attori, che hanno lavorato tutti insieme per dare vita a Mr. Malcolm . Sono stati utilizzati più di 1.270 oggetti di scena, inclusi circa 80 trofei e 120 orologi! Non solo, ma sono stati nascosti più di una dozzina di easter egg di giochi. Riuscirete a trovarli tutti?

PlayStation Plus ora ha tre livelli di abbonamento a prezzi differenti che offrono una serie di bonus, tra cui la possibilità di giocare a titoli PS1, PS2 e PS3 via cloud.

