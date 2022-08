PlayStation Plus Extra e Premium potrebbero aggiungere un altro titolo questo mese

Sappiamo già che la selezione dei giochi PS Plus si amplierà nel mese di agosto con una serie di titoli Yakuza, tra cui Yakuza 0, Yakuza: Kiwami e Yakuza: Kiwami 2.

Questi saranno disponibili per il download per i membri PS Plus Extra e PS Plus Premium. Yakuza: Like a Dragon è attualmente disponibile anche per i membri PS Plus Essential.

Tuttavia, l'importante leaker di Dealabs, BillbilKun, ha fatto sapere che un altro titolo sarà disponibile a partire dal 16 agosto 2022. Il gioco, disponibile come parte della selezione Ubisoft+ Classics, sarà Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands.

È interessante notare che questo titolo è stato confermato di recente anche per Xbox Game Pass, il che suggerisce un possibile incrocio tra i servizi in futuro.

Probabilmente la lista ufficiale dei contenuti PS Plus Extra e PS Plus Premium per agosto 2022 sarà annunciata mercoledì 10 agosto.

Fonte: Pushsquare.