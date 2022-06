PlayStation Plus, annunciata ufficialmente la lista dei giochi di luglio

Il nuovo PlayStation Plus è già attivo in tutti i mercati del mondo con i suoi diversi livelli, anche se ciò che non cambia per gli utenti abbonati a questo servizio sono i videogiochi che possono scaricare gratuitamente mensilmente, quindi Sony ha annunciato il nuovo elenco di titoli che sarà disponibile a luglio.

Tutti questi giochi saranno disponibili dal 5 luglio e basterà solo iscriversi al livello Essential, il più basico di tutti. Detto questo, ecco cosa potranno aggiungere gli abbonati lungo tutto il mese di luglio.

Il primo è Arcadegeddon, uno sparatutto in cui entreremo a pieno titolo in una macchina arcade per combattere i nemici sotto forma di virus che l'hanno invasa, con giochi incentrati sulla modalità multiplayer e in cui è possibile riunire fino a quattro giocatori per collaborare o competere tra loro. Oltre a questo c'è Crash Bandicoot 4: It's About Time. Questa volta il nostro eroe dovrà sventare i piani del malvagio Neo Cortex, che ha intenzione di impadronirsi dell'intero multiverso, e ciò ci porterà a viaggiare attraverso diverse realtà in cui non mancheranno livelli pieni di ostacoli e sfide.

L'ultimo è The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, il primo capitolo di questa serie dei creatori di The Quarry che ci presenta una storia cinematografica in cui le nostre decisioni saranno decisive. Un gruppo di cinque amici si imbarcherà in una vacanza che presto si trasformerà in un vero e proprio incubo, quindi starà a noi decidere chi vive e muore.

Fonte: GamesRadar