PlayStation Plus, il nuovo abbonamento è ora disponibile anche in Italia

Tramite un comunicato stampa, Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare il lancio in Europa della nuova versione di PlayStation Plus, un servizio in abbonamento più flessibile e di grande valore

Il nuovo PlayStation Plus offre un catalogo avvincente e trasversale di giochi di qualità, dando ai giocatori la possibilità di scoprire e vivere sempre nuovi contenuti, consolidando la connessione con la community PlayStation attraverso esperienze condivise. Il lancio in Europa segue quelli già avvenuti in Asia, il 23 maggio, e in Nord e Sud America, il 13 giugno.

“Il lancio globale del nuovo PlayStation Plus rappresenta una imponente evoluzione del nostro servizio in abbonamento e siamo lieti che i fan di tutto il mondo possano ora godere di centinaia di fantastici giochi disponibili nel catalogo", ha affermato Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. "L'alto livello di contenuti è ciò che contraddistingue PlayStation®Plus e il servizio continuerà ad ampliarsi con nuove offerte mensili di giochi, che includono alcuni dei titoli più celebrati sulle piattaforme PlayStation. Siamo veramente grati per l'appassionato supporto della nostra community PlayStation nel corso degli anni".

Di seguito potete dare uno sguardo ai tre livelli di abbonamento:

PlayStation Plus Essential

Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per i membri di PlayStation®Plus, come ad esempio, due giochi scaricabili al mese (per PS4 e PS5), sconti esclusivi, archiviazione nel cloud e accesso al multigiocatore online. Questo piano di abbonamento non comporta modifiche per i membri attuali di PlayStation Plus. Prezzo: €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno.

PlayStation Plus Extra

Offre tutti i vantaggi del piano Essential. In aggiunta, include fino a 400 dei giochi più avvincenti per PS4 e PS5, tra i quali titoli di grande successo del nostro catalogo PlayStation Studios e di partner di terze parti. I giochi disponibili con il piano Extra possono essere scaricati per giocare. Prezzo: €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno.

PlayStation Plus Premium

Offre tutti i vantaggi dei piani Essential ed Extra. Prezzo: €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno. In più, include fino a 340 giochi aggiuntivi, tra i quali: