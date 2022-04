PlayStation Plus Premium potrebbe offrire demo di due ore per i giochi che costano più di 33 euro

PlayStation Plus Premium potrebbe offrire "prove" di due ore per quanto riguarda titoli che hanno un costo superiore a 33 euro. Secondo un rapporto di Game Developer, "Sony ha iniziato a comunicare con gli sviluppatori sui suoi piani per prove di gioco a tempo per gli abbonati PlayStation Plus Premium".

Gli sviluppatori che lavorano su qualsiasi gioco che costi fino a 33 euro dovranno "creare prove limitate nel tempo dei loro giochi", che "devono durare almeno due ore". Secondo quanto riferito, gli sviluppatori avranno tre mesi dal lancio del gioco per rilasciare la versione di prova, che dovrà essere disponibile per gli abbonati PS Plus Premium per almeno 12 mesi. Si dice che l'aggiornamento sia arrivato tramite il portale degli sviluppatori.

Se questi report sono accurati, probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane, poiché la data di lancio di PS Plus Premium in Europa è programmata per giugno. È improbabile che un gran numero di giochi indie siano interessati dal cambiamento, poiché molti di loro costano meno di 33 euro, ma titoli recenti tra cui A Plague Tale: Innocence e Kena: Bridge of Spirits, potrebbero fornire una versione di prova.

Non è chiaro se i principali titoli first party di Sony, come God of War: Ragnarok, saranno interessati, ma rientrerebbero sicuramente nella fascia di prezzo appropriata.

Fonte: Game Developer