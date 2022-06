PlayStation Plus Premium è ora disponibile negli USA

La nuova versione del servizio in abbonamento di Sony, PlayStation Plus è stata lanciata in Nord e Sud America oggi, inaugurando quella che Sony chiama una "nuova era" per il suo programma.

Con l'aggiornamento, gli utenti possono abbonarsi a PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ognuno con i propri vantaggi in base al livello.

Uno dei vantaggi della nuova versione di PlayStation Plus è il catalogo di titoli di studi proprietari e di terze parti che i membri di livelli superiori possono giocare senza costi aggiuntivi. Al lancio di oggi, i giocatori possono tuffarsi in titoli come Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima Director's Cut, Marvel's Guardians of the Galaxy, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e NBA 2K22, tra gli altri. La formazione "si aggiornerà e si evolverà nel tempo", non diversamente da come Xbox Game Pass aggiunge e rimuove regolarmente titoli dal catalogo.

The new PlayStation Plus launches today in North and South America.



Check out membership options, then dive into a huge collection of blockbuster hits and classics https://t.co/G8nYJm7kpK pic.twitter.com/V3yyUvnVx2 — PlayStation (@PlayStation) June 13, 2022

I membri dei livelli superiori hanno anche accesso a titoli classici in arrivo in futuro, tra cui Syphon Filter, Tekken 2 e Ape Escape. I giocatori possono aspettarsi frame rate migliori e una migliore risoluzione. Inoltre, alcuni titoli originali per PlayStation e PSP introdurranno la possibilità di salvare o riavvolgere un momento della partita.

Ricordiamo che in Europa, PlayStation Plus arriverà a partire dal 23 giugno.