PlayStation Plus Premium ed Extra, ecco i giochi disponibili ad agosto

Il mese di agosto è iniziato da qualche giorno e ora PlayStation ha stilato la lista dei giochi disponibili questo mese per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium che arriveranno il 16 agosto. Questo mese ce n'è davvero per tutti i gusti, diamogli uno sguardo.

Yakuza 0

Lo sfarzo, il glamour e la sfrenata decadenza degli anni '80 sono tornati in Yakuza 0. Combattete attraverso Tokyo e Osaka con il protagonista Kazuma Kiryu e Goro Majima. Giocate nei panni del primo per scoprire come si ritrova in un mondo di guai quando una semplice riscossione dei crediti va storta. Quindi, indossate i panni argentati di Goro Majima ed esplorate la sua vita "normale" come proprietario di un club di cabaret.

Yakuza Kiwami

Il primo titolo Yakuza ha debuttato nel 2005 su PS2. Questo remake per PS4 ricostruisce quell'esperienza da zero. Seguite i primi giorni di Kazuma Kiryu mentre torna nelle strade del Giappone dopo aver scontato una pena detentiva di dieci anni per un crimine che non ha commesso per salvare il suo migliore amico.

Yakuza Kiwami 2

Il sequel di Yakuza riceve il trattamento del remake, non solo aggiornando l'originale ma espandendolo con un'avventura giocabile con protagonista Goro Majima ambientata prima degli eventi del gioco principale. Un anno dopo gli eventi del primo Yakuza, un assassinio fa uscire Kazuma Kiryu da una vita pacifica per negoziare la pace tra i clan rivali e affrontare Ryuji Goda, noto come il Drago del Kansai.

Dead By Daylight

Dead by Daylight è un gioco multiplayer 1v4 che attinge da tutti gli angoli del mondo dell'orrore da un potente slasher a una terrificante entità paranormale. Scegliete tra un killer inarrestabile e uno dei 4 sopravvissuti che cercano di sfuggire a una morte orribile. Ogni personaggio ha il proprio sistema di progressione profonda e molte abilità sbloccabili che possono essere personalizzate per adattarsi alla vostra strategia personale. Lavorate insieme per scappare, o perseguitate e sacrificate ogni sopravvissuto.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Create una squadra con un massimo di 3 amici e godetevi l'ultima esperienza di sparatutto militare ambientata in un mondo aperto enorme, pericoloso e reattivo. Create e personalizzate completamente il vostro Ghost, le armi e l'equipaggiamento. Godetevi una totale libertà di stile di gioco e scoprite splendidi paesaggi diversi sia su strada che fuoristrada, in aria, a terra e in mare con oltre 60 veicoli diversi.

Bugsnax

Vestite i panni di un giornalista investigativo che ha deciso di esplorare l'isola di Snaktooth, la patria delle leggendarie creature mezzo insetto mezzo spuntino, Bugsnax. Scoprite, cacciate e catturate tutte le 100 creature mentre rintracciate e riunite gli abitanti dell'isola.

Fonte: PlayStation Blog