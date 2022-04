PlayStation Plus Premium, un leak avrebbe svelato i primi giochi PS1, PS2 e PSP in arrivo

Il nuovo PlayStation Plus arriverà a giugno e senza dubbio gli utenti di tutto il mondo stanno aspettando con trepidazione l'arrivo di questo nuovo abbonamento. Soprattutto per sapere quali giochi saranno disponibili all'interno del servizio.

Sembra che alcuni nomi stiano iniziando a circolare su Internet. Secondo quanto riportato su Reddit, Tekken 2, Mr. Driller di PlayStation 1 e Ridge Racer 2 di PSP sono appena stati registrati sul backend di PlayStation Network. Molto probabilmente questi giochi saranno disponibili come abbiamo detto nel piano Premium di PlayStation Plus che consente lo streaming di giochi.

E' probabile inoltre che il thread di Reddit venga aggiornato man mano che i dataminer riusciranno a scovare qualche altro gioco che potrebbe potenzialmente arrivare in questo abbonamento.

Vi ricordiamo che il nuovo PlayStation Plus arriverà in Europa il 22 giugno. Nelle notizie correlate sembra che Sony abbia bloccato temporaneamente le carte prepagate di PlayStation Plus e PlayStation Now.

Fonte: Push Square