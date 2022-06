PlayStation Plus, segnalati problemi con l'app PC con alcuni giochi inaccessibili

Sembra che diversi utenti abbiano problemi con l'app PC di PlayStation Plus: secondo alcune testimonianze infatti, un certo numero di titoli PS1, PS2 e PS4 sono elencati come giochi PS3 che non si caricano quando vengono selezionati.

Diverso è per i giochi originali PS3, che invece funzionano. Il problema è che giochi come Death Stranding e Marvel's Spider-Man Miles Morales per citarne un paio, sono etichettati come giochi PS3. Va da sé che cliccandoci sopra i giocatori non sono in grado di riprodurli.

Anche un certo numero di giochi mancano completamente dall'app per PC, tra cui Resident Evil Director's Cut, Devil May Cry 4, Infamous 2, Red Dead Redemption 2 e altri, tutti invece disponibili su console. A tal proposito un utente Reddit sta stilando una lista di giochi che possono essere riprodotti su PC e che trovate qui sotto.

Fonte: Eurogamer