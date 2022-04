PlayStation Plus: Sony starebbe pensando di portare l'emulazione dei giochi PS3 su PS5

Sembra che PlayStation stia cercando di portare l'emulazione dei giochi PS3 su PS5, in seguito alle critiche per aver annunciato che gli abbonati PS Plus Premium potranno solo giocare in streaming i titoli della vecchia console.

Secondo il giornalista e insider di VentureBeat Jeff Grubb (via VGC), Sony "potrebbe" avere in mente qualcosa.

Sebbene sia stato a lungo sostenuto che la difficoltà risieda nell'architettura di PS3, i fan e alcuni sviluppatori di giochi non sono convinti che sia così. "L'emulazione di PS3 è assolutamente possibile su hardware PS5", ha scritto Dimitris Giannakis (alias Modern Vintage Gamer) di Night Dive Studios. "Sony non è mai stata interessata a investire milioni per realizzarla, tuttavia."

Grubb afferma di aver chiesto dei piani dell'azienda riguardo l'emulazione e da quello che ha sentito, Sony "potrebbe" lavorare per portarla su PS5, ma ci vorrà del tempo.

Anche il noto giornalista è stato critico nei confronti del modo in cui sono stati annunciati i livelli rinnovati di PS Plus, sostenendo che Sony avrebbe dovuto comunicare meglio i suoi piani, ma ha scelto di fare un annuncio che ha lasciato i fan con più domande che risposte.

Fonte: PlayStation LifeStyle.