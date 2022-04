PlayStation Plus avrà lo streaming di giochi PS3, per adesso niente emulazione

Recentemente Sony ha svelato il periodo in cui il nuovo PlayStation Plus arriverà nel mondo e tanti nuovi dettagli su questo servizio in abbonamento.

Come riportato da Jim Ryan sul post ufficiale di PlayStation Blog, il livello PlayStation Plus Premium darà ai giocatori una serie di offerte e contenuti. Tra questi, la possibilità di giocare ai vecchi titoli PS3: tuttavia per adesso al lancio non ci sarà un emulatore per questi giochi, che invece saranno disponibili in streaming.

Nella descrizione si legge infatti: "Giochi per PS3 disponibili tramite streaming nel cloud". Tuttavia questo potrebbe cambiare una volta che il servizio prenderà piede poiché da quanto si legge "Oggi offriamo una piccola anteprima del nostro nuovo servizio di abbonamento PlayStation Plus e, in prossimità del lancio, renderemo disponibili ulteriori informazioni".

Ad ogni modo non ci resta che attendere ulteriori dettagli sul servizio che arriverà a giugno in Europa. Per adesso, grazie ad una mail di PlayStation, sappiamo che sarà possibile cambiare tipo di livello in qualsiasi momento.

