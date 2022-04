PlayStation VR 2 potrebbe subire un rinvio secondo una fonte

Sony sta lavorando a un successore del visore per realtà virtuale PlayStation VR lanciato originariamente nel 2016. Sebbene i dettagli tecnici siano in gran parte noti, non è chiaro quando verrà lanciato l'hardware.

Qualche settimana fa circolava una voce secondo cui i fan non sarebbero stati in grado di immergersi nei mondi virtuali ad alta risoluzione almeno fino all'inizio del 2023. E recentemente questa ipotesi è stata corroborata da una fonte autorevole.

Secondo Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), Sony potrebbe non essere in grado di lanciare il visore PSVR2 prima della fine dell'anno in corso. In un tweet, afferma che sia Apple che Sony hanno rinviato il lancio dei loro visori VR al 2023.

VR display shipments to rise >50% to >15M in 2022 despite delays to 2023 at Apple and Sony. Big jump forecasted in 2023.https://t.co/4m1FfgkeoM — Ross Young (@DSCCRoss) April 11, 2022

Tuttavia, va notato che non si può parlare di un rinvio vero e proprio, perché in nessun momento è stato menzionato un periodo di lancio per PSVR2, almeno pubblicamente.

“Le spedizioni di display VR crescono di oltre il 50%, superando i 15 milioni nel 2022, nonostante i rinvii nel 2023 di Apple e Sony. Un grande lancio è previsto per il 2023", ha detto Young.

Fonte: GamingBolt