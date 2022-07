PlayStation VR2: la beta del firmware di PlayStation 5 menziona il visore

Il nuovo firmware beta di PlayStation 5 disponibile da ieri in alcuni paesi include dei riferimenti al PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony, indicando una uscita nel breve periodo.

La data di uscita del device è in pratica l’ultimo dato mancante alla corposa mole di informazioni che Sony ha fin’ora rilasciato, neanche puramente indicativo.

La news arriva, manco a dirlo, da Reddit dove un utente ha segnalato che oltre a questi richiami al VR2, il firmware aggiungerebbe il supporto nativo al 1440p e alle liste personalizzate dei giochi. Per la precisione, il visore viene menzionato nel menu delle impostazioni, nell’opzione dedicata agli accessori, dove vengono menzionati i PS VR2 Sense, ovverio i controller del visore, che potranno essere connessi alla console solo tramite bluetooth.

Ieri nel PlayStation Blog, Yasuo Takahashi ha detto:

"Gli sviluppatori di giochi per PS VR2 inizieranno ad accedere alla più recente esperienza utente di PS VR2 in una nuova versione del software di sistema in arrivo nell'ambito dello sviluppo in corso."

Il nuovo firmware sarà disponibile globalmente entro il 2022, e dunque il lancio del PlayStation VR2 potrebbe avvenire nei mesi immediatamente successivi.