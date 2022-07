PlayStation VR2, Sony presenta un'anteprima dell'esperienza utente

I preparativi per il lancio di PlayStation VR2 procedono a pieno ritmo e PlayStation non vede l’ora che i giocatori possano provare nuovi entusiasmanti giochi ed esperienze da esplorare con il visore per la realtà virtuale di nuova generazione. Alla luce di questi sviluppi, il team tramite un post sul blog vuole offrire una breve anteprima di alcune delle funzionalità dell’esperienza utente che gli utenti scopriranno su PS VR2.

Con PS VR2, è possibile vedere l’ambiente circostante mentre si indossa il visore con la nuova funzione di visuale trasparente. Questa funzionalità è particolarmente utile quando si desidera controllare la posizione dei controller PS VR2 Sense nella stanza senza togliere il visore. Grazie alle telecamere anteriori integrate di PS VR2, gli utenti possono premere il tasto funzione sul visore o utilizzare la Scheda nel Centro di controllo per spostare la vista dall’ambiente circostante ai contenuti su PS VR2. La Scheda nel Centro di controllo consente inoltre di accedere rapidamente ad altre impostazioni di PS VR2 utili, ad esempio, per regolare l’area di gioco.

Con la nuova funzione di trasmissione per PS VR2 potrete riprendervi mentre giocate, collegando una telecamera HD PS5 alla console. È un ottimo modo per mostrare i vostri movimenti mentre sconfiggete un boss e condividere le vostre reazioni con gli altri giocatori in tempo reale.

L’area di gioco per PS VR2 può essere personalizzata utilizzando i controller PS VR2 Sense e le telecamere integrate. Le telecamere vi consentono di eseguire la scansione della stanza, mentre con i controller PS VR2 Sense potete espandere e personalizzare ulteriormente l’area di gioco per adattarla al vostro stile di gioco e all’ambiente circostante.

Mentre giocate, se vi avvicinate al confine impostato, riceverete un avviso così saprete che siete in prossimità del confine dell’area di gioco. Potete modificare le impostazioni in qualsiasi momento mentre PS VR2 è connesso. Una volta configurata l’area di gioco, le impostazioni verranno salvate a meno che non vi spostiate in un’area di gioco diversa.

In Modalità VR, i giocatori possono usufruire di contenuti di gioco VR con una vista a 360° in un ambiente virtuale. I contenuti verranno visualizzati in formato video 4000 x 2040 HDR (2000 x 2040 per occhio) con frequenza fotogrammi di 90 Hz/120 Hz.

Nella Modalità cinema, i giocatori possono visualizzare l’interfaccia utente e il sistema PS5, oltre a tutti i contenuti multimediali e i giochi non VR, su un grande schermo virtuale. I contenuti in Modalità cinema vengono visualizzati in formato video HDR 1920×1080 con frequenza fotogrammi di 24/60 Hz e 120 Hz.

Sony afferma inoltre che più avanti verranno condivisi nuovi dettagli, in particolare il prezzo del visore e la sua data di lancio.

