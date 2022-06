Pokémon: Game Freak aveva pensato a 65.535 versioni della prima generazione

Senza dubbio il franchise Pokémon è un colosso inarrestabile. Il futuro arrivo di Pokémon Scarlatto e Violetto conferma la buona salute della saga, ma gli inizi non sono stati sempre facili. Negli anni '90, con la nascita della prima generazione, Game Freak ha dovuto plasmare un titolo in un genere ancora sconosciuto.

Grazie al lavoro svolto dal canale YouTube Did You Know Gaming?, sono state raccolte varie interviste ai responsabili di Pokémon Rosso e Blu. Una delle idee più folli che lo studio ha dovuto scartare è stata quella di includere la bellezza di 65.535 diverse versioni dell'opera.

Il programmatore Takenori Oota ha spiegato che l'intenzione era di generare casualmente un numero ID ogni volta che una cartuccia veniva avviata per la prima volta in un Game Boy. Satoshi Tajiri, fondatore di Game Freak, ha confermato questa visione dello studio assicurando che anche ogni Kanto sarebbe stato in sostanza diverso per ogni giocatore.

La proposta è stata presentata a Shigeru Miyamoto, che ha riportato in seguito un problema. Il responsabile di Nintendo pensava che sarebbe stato difficile per i giocatori conoscere queste differenze tra i giochi, quindi ha sostenuto la creazione di sole due edizioni basate sui colori che conosciamo oggi, ovvero Blu e Rosso.

Quest'anno arriveranno altre due versioni del gioco ovvero Pokémon Scarlatto e Violetto, la cui uscita è prevista per il 18 novembre.

