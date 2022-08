Pokémon GCC Spada e Scudo - Origine Perduta, ecco in anteprima una delle carte della nuova espansione!

The Pokémon Company annuncia l'anteprima di una carta che sarà presente nella nuova espansione Spada e Scudo - Origine Perduta in uscita prossimamente per Pokémon GCC.

La carta mostrata in anteprima è Giratina-V la cui descrizione recita: "Guarda le prime quattro carte del tuo mazzo e aggiungi due di esse alle carte che hai in mano. Metti le altre carte nell'area perduta".

"Infrangi le regole con Giratina-V, il Pokémon Ribelle! Usa il potere di Cercabisso per guardare le prime quattro carte del tuo mazzo, prenderne due e mandarne il resto nell’area perduta! Poi vai al sodo con Tritatutto per infliggere 160 danni, indipendentemente da qualsiasi effetto presente sul Pokémon difensore!". Qui di seguito potete dare uno sguardo in anteprima a questa carta.

Origine Perduta, la nuova espansione di Pokémon GCC Spada e Scudo arriverà il 9 settembre e comprenderà più di 190 carte, tre nuovissimi Pokémon Lucenti, sei Pokémon-V ASTRO, 14 potenti Pokémon-V e un gigantesco Pokémon-VMAX, 30 carte con illustrazioni speciali nel set Galleria degli Allenatori e più di 15 carte Allenatore.