Pokémon e Mini annunciano una collaborazione per una concept car completamente elettrica

Durante la Gamescom Opening Night Live, Mini ha annunciato una collaborazione con The Pokémon Company che ha portato alla creazione di una nuova concept car completamente elettrica, la Aceman, dotata di "funzioni di gioco" e di un tema Pikachu.

La Aceman (presumibilmente un'evoluzione della gamma Paceman) è una concept car elettrica. È dotata di una "modalità Pokémon", che sembra illuminare il display dell'abitacolo con un'intera serie di UI a tema Pikachu.

Mini ha inoltre dichiarato che una console può essere collegata all'auto, proprio come uno smartphone può essere collegato ai veicoli attuali. Non sono stati rivelati dettagli su come l'auto comunichi esattamente con la console, anche se presumibilmente non si potrà giocare con Switch mentre si guida.

Il sito web di Aceman rivela anche che l'auto è dotata di un proiettore esterno che consente di guardare film in auto. Si tratta sicuramente di un utilizzo unico per un veicolo.

Essendo un veicolo concept, l'Aceman non sarà presto in circolazione. Tuttavia, è possibile trovarne uno vero e proprio alla Gamescom.

Oltre alla concept car a tema Pokémon, forse l'annuncio più sorprendente della serata di apertura della Gamescom, alla fiera di Colonia sono stati mostrati moltissimi attesi giochi e anche il nuovo DualSense Edge per PS5.

Fonte: IGN.