Poppy Playtime e Huggy Wuggy: lanciato l'allarme dalla Polizia Postale italiana

La Polizia Postale ha lanciato un allarme indirizzato ai genitori con figli molto giovani e facilmente impressionabili in Italia, a causa dello spopolamento di un personaggio legato alla serie di giochi Poppy Playtime.

Si tratta di un horror, anche molto diretto, con un personaggio di nome “Huggy Wuggy”, rappresentazione di un pupazzo non proprio carino e sicuramente inadatto a bambini, sia per le sue fattezze, il cui elemento più evidente sono le fila di denti aguzzi, sia per il contesto chiaramente horror in cui è inserito, che sta diventando virale.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il fenomeno sarebbe dilagato in Italia perché “portato dai ‘Me contro Te’”, canale Youtube rivolto a un pubblico in effetti di giovanissimi, ma la diffusione del gioco, delle immagini e delle scene relative ad Huggy Wuggy è un fenomeno mondiale, che ha generato in taluni casi anche preoccupazioni più sensibili.

In Inghilterra, ad esempio, sono stati proprio gli psicologi ad avvertire i genitori spiegando che rischia “di rendere ingestibile la paura del buio nei bambini”, e col termine si intendono i minori di 13 anni: Poppy Playtime, infatti, è indicato come sconsigliato a chi non ha raggiunto quest’età, e in accordo con ciò il capo della Polizia Postale, Ivano Gabrielli, ha mostrato l’intenzione di mettere in guardia i genitori, non di bloccare contenuti e diffusione di Poppy Playtime in Italia.

"Non ci occupiamo solo di criminalità, ma anche di fenomeni che possono comportare rischi e pericoli. E adesso stiamo monitorando ciò che accade intorno al personaggio Huggy Wuggy. Il nostro compito è quello di prevenire fenomeni che possono portare ad atti di autolesionismo o che sfocino in forme di pericolosità sociale. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le famiglie affinché prestino più attenzione".

Fonte: Repubblica