Portal 3 si deve fare: il writer Erik Wolpaw esorta Valve a realizzare un nuovo capitolo della serie

Half-Life: Alyx, in esclusiva per la realtà virtuale, è stato l'unico grande gioco AAA che Valve ha lanciato negli ultimi. E i fan non ne sono entusiasti, considerando le IP di peso di Valve. Molti fan vorrebbero dei sequel per alcune amate serie della compagnia.

Uno dei sequel più richiesti, è quello di Portal. L'incredibile Portal 2 è stato lanciato nel 2011 e anche ora, più di un decennio dopo, i fan della serie continuano a sperare in un sequel. E mentre ci sono poche o nessuna indicazione che arriverà un nuovo gioco, le persone coinvolte nel franchise, a quanto pare, sono ansiose quanto i fan per Portal 3.

Parlando di recente al podcast Kiwi Talkz, Erik Wolpaw – che ha scritto sia Portal che Portal 2, ed è tornato in Valve per co-scrivere Half-Life: Alyx – ha detto che spera che Valve inizi a lavorare su un nuovo gioco della serie, perché sente che "diventeranno letteralmente troppo vecchi per lavorare su Portal 3" se aspettano troppo a lungo.

"Dobbiamo far partire Portal 3. Questo è il mio messaggio a... a chiunque", ha detto Wolpaw (via VGC). “Non sono più molto giovane. Stiamo raggiungendo il punto in cui è pazzesco pensare [che saremo] letteralmente troppo vecchi per lavorare su Portal 3, quindi dovremmo farlo e basta".

Quando gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto essere coinvolto personalmente in un nuovo gioco di Portal, Wolpaw ha detto: “mi piacerebbe. Lavorerei su un altro Portal in un secondo, ma non posso farlo da solo".

"Potrei sostenere lo sviluppo […] potrebbe aiutare un po', ma il problema è che [Valve ha] 300 dipendenti e non so esattamente la loro ripartizione", ha spiegato Wolpaw. "Costerebbe molto prendere 75 persone e provare a realizzare un gioco. Per quanto sembri che Valve sia solo un gruppo di persone sedute a sorseggiare gin tonic a bordo piscina, tutti lavorano".

“Lavorano tutto il tempo, è solo che non vedi sempre il [risultato], un prodotto non sempre finisce per uscire, o esce anni dopo, si trasforma in qualcos'altro. Tutte le persone stanno facendo qualcosa".

Quest'anno, Valve ha lanciato Aperture Desk Job, un cortometraggio gratuito ambientato nell'universo di Portal che ha accompagnato il lancio di Steam Deck.

Fonte: Gamingbolt.