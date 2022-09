PlayStation 5, perché il prezzo non è aumentato negli USA?

Solitamente dopo anni di produzione i prezzi delle console Sony sono sempre diminuiti in Europa ed in USA. E’ successo con PlayStation 3 il cui prezzo dopo 3 anni fu tagliato di 100 dollari ed è successo con PlayStation 4.

Tuttavia, dopo due anni di PlayStation 5, Sony ha addirittura annunciato un aumento di prezzo in Europa e Giappone. Sicuramente le circostanze sono molto diverse, se paragonate a quanto avvenuto nelle gen precedenti, ma questa mossa da parte della casa nipponica è alquanto una eccezione, soprattutto se si pensa che essa non avverà nel mercato americano.

Daniel Ahmad, analista senior di Niko Partners, società di ricerca sui giochi con sede a Shanghai, non ne è così sicuro. "Un aumento di prezzo negli Stati Uniti è improbabile, data la forza del dollaro americano" rispetto alle altre valute, che probabilmente ha determinato l'aumento iniziale dell'MSRP. In Europa, dove il dollaro e l'euro sono in rapporto 1:1 per la prima volta in 20 anni, il prezzo è aumentato di 50 euro; nel Regno Unito (dove la sterlina è ai minimi dal 1985) il prezzo è aumentato di 30 sterline e in Giappone di altri 5.500 yen.

Bisogna tener presente, sempre secondo Ahmad, che il mercato americano è il più grande del mercato videoludico ed è molto competitivo e che aumentare il prezzo della console potrebbe essere un rischio. E’ dello stesso parere il famoso analista Michael Patcher, che afferma che “se Sony potrà aumentare il prezzo delle console anche qui lo farà, tuttavia sarebbe una idea davvero stupida”.

