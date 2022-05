Project Cambria: Mark Zuckerberg mostra in video le capacità del visore VR di Meta

Mark Zuckerberg ha appena condiviso un breve video dimostrativo che mostra alcune delle capacità del prossimo visore per realtà virtuale di fascia alta di Meta, Project Cambria. Pur mantenendo il dispositivo nascosto, Meta mette in evidenza la capacità del prossimo visore di eseguire passthrough ad alta risoluzione e a colori in modo che gli utenti possano interagire con oggetti virtuali sovrapposti ai loro ambienti della vita reale.

L'esperienza di mixed reality è realizzata utilizzando Presence Platform di Meta, introdotta lo scorso autunno.

Meta ha anche pubblicato un video di due minuti e mezzo che mette in evidenza Presence Platform, mostrando l'enorme differenza di esperienza tra Quest e Cambria.

Non abbiamo ricevuto nuovi dettagli sull'hardware stesso. Tuttavia, Janko Roettgers di Protocol ha potuto provare brevemente l'unità eseguendo una demo, affermando che la qualità video prodotta dai sensori di Cambria non è ancora fotorealistica ma "di discreta qualità".

La demo, che è stata mostrata durante l'evento Facebook Connect lo scorso anno, si chiama The World Beyond e Meta afferma che sarà presto disponibile nell'App Lab per consentire agli sviluppatori di provarla. Project Cambria è solo uno dei numerosi visori per realtà virtuale che Meta prevede di introdurre nei prossimi anni e l'utilizzo della sua tecnologia per aiutare gli sviluppatori a creare esperienze di realtà aumentata è solo un primo passo nel piano di Meta per i dispositivi AR tradizionali. Cambria dovrebbe essere lanciato quest'anno.

Fonte: The Verge.