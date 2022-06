Project M è un 'film interattivo' sudcoreano in stile Quantic Dream sviluppato in Unreal Engine 5

La potenza di Unreal Engine 5 è qualcosa che ha entusiasmato sviluppatori ma soprattutto giocatori. Ed il trailer di Project M mostra il perché di tutto questo entusiasmo.

Ma cos'è Project M? Si tratta di un titolo in fase di sviluppo in arrivo su console, che utilizza Unreal Engine 5 per fornire grafica fotorealistica e valori di produzione elevati, offrendo un'esperienza cinematografica interattiva su un uomo in cerca di vendetta per la morte di sua moglie. Il trailer mostrato è una vetrina tecnica di texture ambientali realistiche, espressioni facciali emotive e animazione realistica dei personaggi, che unisce l'abilità tecnica di NCSOFT nella scansione 3D, nel motion capture e negli effetti visivi. In quanto progetto in fase di sviluppo, il trailer è il primo passo ufficiale dell'iniziativa "Open R&D" di NC, soprannominata "NCing".

Il principale responsabile della gestione dello sviluppo di NCSOFT, Moon Young Choi, ha dichiarato: "NCing esprime l'impegno dell'azienda a svelare il processo di sviluppo e a continuare a comunicare con i giocatori in anticipo per quanto riguarda i nuovi progetti. Con il passare del tempo, mostreremo in modo proattivo i nostri progressi nello sviluppo in varie forme di contenuti come video trailer, interviste, romanzi e webtoon".

Come possiamo vedere dal trailer il gioco è ispirato alle opere interattive di Quantic Dream, come Heavy Rain o Beyond Two Souls. Ad ogni modo il primo video promette molto bene, pertanto non ci resta che attendere nuovi dettagli sul gioco.

