PS3 e PS Vita: il devkit della console e il prototipo della portatile mostrati da uno YouTuber

I devkit per PS3 e Vita sono stati mostrati in un recente video su YouTube che ci ha permesso di dare un'occhiata all'hardware utilizzato dagli studios per creare giochi per questi sistemi.

Molti al di fuori dell'industria non si rendono conto dell'hardware specializzato necessario per costruire e fare il debug dei giochi, ed è curioso avere una visione più approfondita di ciò con cui gli sviluppatori dovevano lavorare.

Nel video di Linus Tech Tips, possiamo vedere lo smontaggio di un DECR-1000 PS3 Reference Tool e una breve occhiata a un prototipo di devkit per PS Vita. Entrambi i componenti hardware sono stati utilizzati per realizzare i primi giochi per entrambe le console. In seguito sono stati sostituiti da unità più piccole che assomigliano alle unità di vendita al dettaglio.

Linus ha omesso nel suo video che il DECR-1000A non è stato il primo PS3 Reference Tool. Circa due anni prima del lancio di PS3, Sony ha lanciato il prototipo devkit CEB-1000 per gli studi più importanti. Un po' più avanti, nel maggio 2005, è stato seguito dal secondo prototipo, il CEB-2000, un po' più piccolo, ma ancora piuttosto ingombrante. Poi arrivarono i prototipi DEH-R1000, molto più ridotti e che si sarebbero poi evoluti nel DECR-1000A, il primo devkit "retail", lanciato nel giugno 2006.

Il prototipo devkit per Vita è molto più raro rispetto a quello per PS3. Presenta una scheda che gli sviluppatori possono installare nel DECR-1000 e un alloggiamento esterno personalizzato con uno schermo e un prototipo di controller touch.

Fonte: PlayStation LifeStyle.