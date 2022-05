PS5 ha distribuito 19,3 milioni di console, PS4 a quota 117,2 milioni di unità

Sony ha annunciato nel suo recente report finanziario che PS5 ha distribuito 19,3 milioni di unità in tutto il mondo al 31 marzo 2022. È un aumento rispetto ai 17,2 milioni di unità alla fine dello scorso anno, con la console che ha distribuito poco più di 2 milioni di unità nel quarto trimestre (gennaio-marzo).

Nel frattempo, il numero di distribuzioni di PS4 è pari a 117,2 milioni di unità al 31 marzo, rispetto ai 116,8 milioni di unità alla fine del 2021. Le distribuzioni di PS5 sono diminuite di 1,3 milioni rispetto al corrispondente trimestre dell'anno fiscale precedente, mentre le spedizioni di PS4 sono diminuite di 1,3 milioni. La carenza globale di componenti e la conseguente carenza di scorte e forniture rimangono un problema per tutto l'hardware di Sony sul mercato.

In totale, PS5 ha distribuito 11,5 milioni di unità nell'esercizio 2021-22 (+3,7 milioni anno su anno), mentre PS4 1 milione di unità (in calo di 4,7 milioni anno su anno).

Nel quarto trimestre, le vendite collettive di software per PS5 e PS4 si sono attestate a 70,5 milioni di unità (rispetto ai 61,4 milioni di unità nel quarto trimestre dell'esercizio precedente), mentre le vendite totali di software per entrambe le console durante l'intero anno fiscale si sono attestate a 303,2 milioni di unità (in calo rispetto a 338,8 milioni unità dell'anno fiscale precedente).

Il numero di abbonati a PlayStation Plus è attualmente pari a 47,4 milioni, in calo rispetto ai 48 milioni di fine dicembre 2021.

Fonte: Gamingbolt.