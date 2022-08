PS5 e l'aumento di prezzo: per Ampere Analysis ci sarà un impatto 'minimo sulle vendite'

A seguito del difficile contesto globale, Sony questa mattina ha deciso di aumentare il prezzo di PlayStation 5 in gran parte del mondo: in Europa il prezzo della console next-gen è aumentato di 50 euro, sia per quanto riguarda la versione con lettore disco che senza. Ma come andrà ad impattare questo aumento sulle vendite?

Piers Harding-Rolls, il direttore della ricerca per i giochi di Ampere Analysis, ha previsto che la domanda non soddisfatta per la console di Sony dopo questo aumento, non altererà di molto le previsioni di vendita della società.

"Sebbene crediamo che ci sarà delusione per alcuni consumatori che hanno provato ad acquistare una PS5 senza successo, o che stavano risparmiando per acquistare la console giusto in tempo per l'aumento del prezzo, l'elevata domanda non soddisfatta per il dispositivo di Sony è ancora importante, pertanto questo aumento avrà un impatto minimo sulle vendite della console", ha scritto . "Prevediamo che le previsioni di vendita di Sony per PS5 rimarranno invariate".

Recentemente anche a Nintendo è stato chiesto di un eventuale aumento del costo di Switch data la situazione globale, ma la società ha dichiarato questo mese che la console non subirà nessun aumento di prezzo.

Fonte: VGC