PS5: un nuovo brevetto di Sony vede l'uso del machine learning per l'upscaling delle texture

PS5 è uscita da quasi due anni, ma Sony è continuamente al lavoro su nuovi brevetti che potrebbero migliorare di gran lunga la console next-gen. Uno degli ultimi, pubblicato il 31 marzo, riguarderebbe lo sviluppo di una nuova tecnologia che permette di utilizzare il machine learning per l'upscale delle texture.

Con il titolo "Tecniche di machine learning per creare strutture dati a risoluzione più elevata che rappresentino texture da strutture dati a risoluzione inferiore" il brevetto mostra come questa tecnologia possa essere utilizzata per migliorare le texture di quei giochi passati su PS5, senza ricorrere allo sviluppo di rimasterizzazioni.

L'account Twitter Zuby-Tech ha pubblicato due immagini del brevetto oltre al titolo, che potete visionare qui di seguito.

Si tratta senza dubbio di uno studio molto interessante che potrebbe venire implementato in futuro su PS5. Resta comunque il fatto che per adesso parliamo di un brevetto e niente è ancora scolpito nella pietra.