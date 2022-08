PS5 integrerà presto la funzione Tornei con una beta pubblica

All'inizio dell'anno, Sony Interactive Entertainment ha annunciato i Tornei, una nuova funzionalità che arriverà su PlayStation 5 entro la fine dell'anno con un corrispondente aggiornamento del firmware.

Dopo che la funzionalità è stata piuttosto messa in secondo piano, Sony Interactive Entertainment ha ora annunciato che tra poche settimane verrà data l'opportunità a parti interessate selezionate di dare un primo sguardo dettagliato alla funzionalità Tornei. Gli sviluppatori stanno attualmente preparando l'avvio di una closed beta, che "verrà lanciata in paesi selezionati tra poche settimane".

Con questa feature i Tornei saranno più facili da trovare: i tornei sono accessibili da luoghi familiari come il Centro di controllo PS5 e l'Hub di gioco, rendendo facile trovare le competizioni a cui volete partecipare. La registrazione ai Tornei avverrà senza interruzione su console e verranno inoltre offerti più frequentemente e a intervalli regolari, consentendo ai giocatori di trovarli ad ogni momento.

PlayStation Tournaments su PS5 presenta una nuovissima interfaccia utente integrata. Sarà possibile controllare il vostro girone e altre informazioni sul torneo dal Centro di controllo anche durante una partita. L'interfaccia utente assicura un'esperienza di torneo più fluida dall'inizio alla fine, con le informazioni di cui si ha bisogno a portata di mano.

Per adesso non sappiamo quando inizieranno le date e se in Italia questa funzionalità sarà disponibile. Non resta che aspettare ulteriori informazioni a riguardo.

Fonte: Eurogamer