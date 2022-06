PS5 avvisa gli utenti se un gioco in wishlist viene aggiunto a PS Plus Extra e PS Plus Premium

Sony ha lanciato il suo nuovo servizio PS Plus in Nord America e una cosa che le persone hanno segnalato è che PS5 ora avviserà gli utenti se dei titoli nella lista dei desideri sono stati aggiunti ai livelli Extra o Premium per il servizio online di punta di Sony.

PS5 già avvisa gli utenti se ulteriori giochi sono scontati e questa è un'aggiunta in più. E' uno strumento molto utile per coloro che hanno nella lista dei desideri diversi giochi e sono abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium.

Come vi avevamo già riportato, PlayStation Plus offre tre livelli. PlayStation Plus Essential è fondamentalmente ciò che il servizio è stato fino a questo punto, PlayStation Plus Extra aggiunge diversi giochi per PS4 e PS5 dal vecchio servizio PS Now di Sony, mentre PlayStation Plus Premium completa il set con titoli PS3, PS2, PS1 e PSP tutti giocabili in cloud.

In Europa e ovviamente in Italia, il servizio PlayStation Plus sarà disponibile tra pochissimi giorni.

Fonte: PushSquare