PS5 ad aprile ha avuto il suo miglior mese del 2022 per vendite in Europa ma a dominare rimane Switch

Dopo mesi di problemi con le scorte, PS5 ha visto una rinascita ad aprile, quando Lego Star Wars è diventato il gioco più venduto in Europa.

Xbox Series X e PlayStation 5 hanno avuto problemi con le scorte da quando sono state lanciate un anno e mezzo fa, ma Sony ha fatto di tutto per avere più scorte a Natale e questo significa che è stato particolarmente difficile procurarsi la console quest'anno.

Significa anche che Xbox ha spesso venduto più di PlayStation 5 sia negli Stati Uniti che in Europa. Ma secondo i nuovi dati sulle vendite dall'Europa, ora Sony potrebbe essere di nuovo in vantaggio.

Tuttavia, ciò non ha impedito a Nintendo Switch di essere la console più venduta in Europa ad aprile, con Lego Star Wars: The Skywalker Saga che è risultato il gioco più venduto.

Secondo i dati GSD, quasi 290.000 console e 10,8 milioni di giochi sono stati venduti in tutta Europa il mese scorso, anche se il dato è sceso del 15% da marzo e aprile 2021.

I dati di GamesIndustry.biz non sono completi per tutti i paesi e non includono Germania e Regno Unito, i due mercati più grandi d'Europa.

Tuttavia, un grafico separato del Regno Unito per aprile mostra la stessa storia, con 92.000 console vendute e un calo molto simile del 18% rispetto a marzo 2022.

l'unica grande differenza nel Regno Unito è che le vendite di PlayStation 5 hanno battuto quelle di Switch, con la console di nuova generazione di Sony che ha registrato un aumento del 59% rispetto a marzo, anche se è ancora in calo del 51% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Xbox Series X e S sono al terzo posto nel Regno Unito, nonostante fossero prime a marzo.

In altre parole, la situazione è molto variabile e quale console è avanti è puramente una questione di quale abbia più stock.

È probabile che questa situazione continui anche nel prossimo anno, con le scorte in aumento e in calo di mese in mese.

Fonte: Metro.co.uk.